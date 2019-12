Xử Mobifone mua AVG ngày 6: Luật sư đề nghị không các ly cựu Vụ trưởng Trọng khỏi xã hội

Kết thúc phiên xét xử ngày thứ 5, bị cáo Nguyễn Bắc Son cam kết sẽ khắc phục 12,5 tỷ đồng liên quan đến số tiền 3 triệu đô mà cựu Bộ trưởng nhận từ Phạm Nhật Vũ trước đó. Số tiền còn lại, bị cáo Son sẽ động viên gia đình tiếp tục khắc phục.

Đến phiên xét xử thứ 6 bắt đầu từ sáng nay, chủ tọa đề nghị các luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Đình Trọng – cựu Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp tiến hành phần bào chữa cho thân chủ. Luật sư của bị cáo Trọng cho rằng, những giọt nước mắt của bị cáo Trong đã thể hiện trách nhiệm của bị cáo trong vụ án này. Phần bào chữa của mình, luật sư cho rằng, tất cả công việc thực hiện liên quan đến dự án AVG đều theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp và điều này thể hiện trên các lời khai của bị cáo Nguyễn Bắc Son.

Luật sư của bị cáo Phạm Đình Trọng còn nhất mạnh, thân chỉ của mình không chỉ làm theo chỉ đạo mà còn thực hiện theo đúng định hướng của lãnh đạo Bộ. Ông Trọng không biết việc mua AVG là hiệu quả thấp khi các văn bản của Mobifone trình lên nên đã làm sai lệch hồ sơ. Và chính ông Trong cũng đã từng băn khoăn về dự án này, nhiều lần có ý kiến nhưng không được giải đáp.

Luật sư bào chữa còn dẫn chứng đã có 4 lần ông Nguyễn Bắc Son bỏ đề xuất của bị cáo Trọng về giá và hiệu quả của dự án. Tại phiên xử trước, nói về việc gạch bỏ đề xuất, bị cáo Son đã khai rằng, Mobifone phải đương nhiên chịu trách nhiệm về giá nên ông Son gạch bỏ, không cần ghi chi tiết vào văn bản.

Bị cáo Phạm Đình Trọng tự bào chữa cho mình

Hơn nữa ngay cả khi công văn 2678 của Văn phòng chính phủ về việc chấp nhận chru trương đầu tư nhưng ông Trọng vẫn đề xuất xin ý kiến Bộ tài chính. Bị cáo là người luôn đưa ra các đề xuất hợp lý để cơ quan chức năng có ý kiến về dự án này theo đúng pháp luật

Từ những nhận định trên, luật sư bào chữa đề nghị HĐXX xem xét tình tiêt sgiamr nhẹ cho bị cáo như ăn năn hối cải, có thành tích xuất sắc, chủ động khai nhận, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Ngoài ra, luật sư còn đề nghị cho bị cáo Trọng hưởng chính sách đặc biệt như đề nghi cơ quan điều tra không cách ly bị cáo khỏi xã hội , tuyên mức án thấp nhất của khung hình phạt…

Một luật sư khác cũng nhận nhiệm vụ bào chữa cho cựu Vụ trưởng Trong cho biết: Trong phần luận tội, đại diện VKS đã không nhắc đến chính sách khoan hồng đối với bị cáo Trọng như đề nghị của cơ quan điều tra nên đề nghị HĐXX xem xét.

Về phần mình, bị cáo Trong nói với HĐXX rằng, đồng ý với lời bào chữa của các luật sư và xin trình bày thêm về tên của dự án. Bị cáo Trọng cho rằng, dự án này là MobiFone sử dụng vốn của đơn vị này mua cổ phần của AVG. Đây là hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp

Your browser does not support HTML5 video.

VKS đề nghị tử hình đối với nguyên bộ trưởng Nguyễn Bắc Son

Nga Đỗ (t/h)