Xử phạt 100 triệu đồng một doanh nghiệp ở Đắk Lắk sản xuất khẩu trang trái phép

Ngày 12/4, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử lý một doanh nghiệp vi phạm các quy định của nhà nước về sản xuất khẩu trang y tế.



Theo đó, doanh nghiệp bị xử lý là Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thùy Tiên, số 75 Nay Der, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, do bà Nguyễn Thị Thùy Nga (37 tuổi) làm chủ.

Doanh nghiệp Thùy Tiên vi phạm quy định về kinh doanh trang thiết bị y tế (Ảnh VOV)



Vào ngày 10/4, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đồng loạt ra quân kiểm tra các cơ sở sản xuất khẩu trang y tế trên địa bàn thành phố. Quá trình kiểm tra tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thùy Tiên, lực lượng công an phát hiện đơn vị này vi phạm các quy định về điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế, sản xuất trang thiết bị y tế trái phép.



Cụ thể, lực lượng công an đã thu giữ 20 thùng cát tông, bên trong có chứa 50.000 khẩu trang y tế kháng khuẩn không đạt chuẩn của trong kho hàng của doanh nghiệp Thùy Tiên.



Hiện, công an thành phố Buôn Ma Thuột đang tiến hành các thủ tục cần thiết để xử phạt doanh nghiệp Thùy Tiên theo điều 54 và 55 NĐ176/2013-CP. Theo đó, mức phạt cho các sai phạm này là 100 triệu đồng.

Lực lượng chức năng quyết định xử phạt doanh nghiệp 100 triệu đồng vì sai phạm (Ảnh VOV) Lực lượng chức năng quyết định xử phạt doanh nghiệp 100 triệu đồng vì sai phạm (Ảnh VOV)



Đây không phải là lần đầu tiên doanh nghiệp Thùy Tiên bị xử phạt về vi phạm quy định kinh doanh. Đây không phải là lần đầu tiên doanh nghiệp Thùy Tiên bị xử phạt về vi phạm quy định kinh doanh. Báo Thanh Niên từng đưa tin, vào ngày 12/2, lực lượng quản lý thị trường cùng các cơ quan chức năng phát hiện bà Nguyễn Thị Thùy Nga đang xuất bán hàng cho 2 người dân 1 thùng khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp hiệu Thùy Tiên (thùng có 50 hộp, 50 cái/hộp) với giá 5 triệu đồng.



Do đó, Cục Quản lý thị trường tỉnh xử phạt hành chính 50 triệu đồng đối với Công ty TNHH đầu tư phát triển Thùy Tiên (phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) do có hành vi lợi dụng dịch bệnh và điều kiện bất thường khác để định giá bán hàng hóa là khẩu trang y tế bất hợp lý.

Cùng ngày hôm nay, Dân Trí đưa tin, ngày 11/4, sở Y tế tỉnh Cà Mau cũng đã ra quyết định xử phạt với chủ một cơ sở mua bán mỹ phẩm, tạp hóa vì kinh doanh trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc.

Vào ngày 3/4, đoàn kiểm tra của sở Y tế Cà Mau kiểm tra nhà thuốc Ng.Tr. trên đường Ngô Quyền, TP.Cà Mau và D.K. (xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) do ông P.Đ.P., 38 tuổi, làm chủ.

Tiến hành làm việc, được biết, ngày 3/2, cơ sở D.K. ở xã Lý Văn Lâm do ông Ph. có bán 2.000 cái khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ cho trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau.

Bên cạnh đó, ông Ph. cũng thừa nhận với đoàn kiểm tra rằng, có mua 2.000 cái khẩu trang và xuất bán cho trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau.

Tuy nhiên, ông Ph. không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của số khẩu trang y tế trên, cho biết mua lại của người tên S., nhưng hiện không liên hệ được. Sai phạm này khiến ông Ph bị xử phạt hành chính 15 triệu đồng và tịch thu 25 cái khẩu trang không rõ nguồn gốc trị giá 37 ngàn đồng.

