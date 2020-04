Chín nam thanh nữ tú ở Nghệ An bị phạt 3,6 triệu đồng vì tụ tập “buôn chuyện”

Theo tin từ plo.vn, ngày 13/4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Diễn Phú (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đã ký quyết định xử phạt hành chính 9 người với tổng số tiền phạt là 3,6 triệu đồng. Những người này bị xử lý do vi phạm quy định về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Theo chính quyền địa phương, 9 người này tụ tập ngoài công sở, không đeo khẩu trang, do đó mỗi người bị phạt 400.000 đồng. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Diễn Phú đi kiểm tra, phát hiện 9 người đang tụ tập “buôn chuyện” với nhau ở bên hồ Xuân Hương (thuộc xã Diễn Phú).

Thời điểm đó, nhóm này gồm 5 nữ giới và 4 nam giới trải bạt sát hồ, bày biện thức ăn, mang theo cả loa hát để ăn uống, hát hò. Đáng nói, nhóm này không hề đeo khẩu trang khi tụ tập.

Danh tính của nhóm này cụ thể như sau: Chị PhThL (22 tuổi, trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu), chị TTL (26 tuổi) và chị TrTHTr (24 tuổi, cùng trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu), chị TrThTh (22 tuổi, trú xã Thọ Thành, huyện Yên Thành), chị PhTH (25 tuổi, trú xã Văn Thành, huyện Yên Thành). Bốn người đàn ông gồm anh VVTh (24 tuổi), anh TrVQ (27 tuổi), anh TrVH (29 tuổi) và anh ThVH (28 tuổi, cùng trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu).

Địa điểm nhóm người ngồi "buôn chuyện"

Trước đó, chủ tịch UBND xã Diễn Kỳ (Diễn Châu) đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với 4 người phụ nữ vì vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Mỗi người bị xử phạt 200.000 đồng.

Về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, tính đến sáng nay (14/4), không ghi nhận ca nhiễm mới. Tổng số ca mắc vẫn là 265. Đến nay, Việt Nam đã có 146 bệnh nhân khỏi bệnh và được ra viện.

Về tình hình các ca bệnh nặng: BN161 đã mở khí quản theo tư vấn của Hội chẩn Quốc gia; BN19 vẫn trong tình trạng nguy kịch nhưng tiến triển tốt hơn; BN91 vẫn trong tình trạng nguy kịch, phổi trên phim XQ mới nhất biểu hiện tổn thương phổi gan hoá nặng hơn, rối loạn đông máu đã điều chỉnh tạm ổn.

