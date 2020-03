Xử phạt cô gái 24 tuổi hoang tin câu like, bán hàng “Máy bay thả virus corona xuống Việt Nam”

L.T.Đ. vừa bị công an huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) xử phạt 2 triệu đồng vì hoang tin câu like, bán hàng với nội dung “…Trung Quốc đang cho máy bay thả virus corona xuống Việt Nam”.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đã có rất nhiều cá nhận bị xử phạt về hành vi tung tin, hoang tin sai sự thật trên mạng xã hội . Gần đây nhất là trường hợp của L.T.Đ. (24 tuổi, ngụ tại huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang). Đ. bị Công an huyện Quang Bình xử phạt 2 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến COVID-19.

Cụ thể, cuối tháng 1, Đ. sử dụng tài khoản facebook của mình hoang tin: “Dịch corona đang phổ biến ở hầu hết các nước và Việt Nam cũng đang ở trong số đó. Hiện nay Trung Quốc đang cho máy bay thả virus corona xuống VN vào chiều tối mọi người chủ động đề phòng nhé, nhớ đeo khẩu trang khi ra đường và tránh tiếp xúc với những chỗ đông người...".

Trong bài viết trên, Đ. còn đăng tải một video máy bay đang thả dung dịch màu hồng xuống mặt đất cùng hình ảnh một người phụ nữ đang bế em bé. Bài đăng nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều tỏ ra vô cùng lo lắng trước thông tin này. Một số người tin ý đã phản bác rằng, đây là thông tin câu like, bán hàng.

Liên quan đến sự việc này, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Giang cùng lực lượng chức năng Công an huyện Quang Bình xác định nội dụng thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật, thông tin bịa đặt.

Ngay sau đó, Công an đã mời Đ. đến trụ sở làm việc. Tại đây, cô gái thừa nhận bản thân đăng thông tin sai sự thật nhằm mục đích câu like để bán hàng.

Tại tỉnh Hà Giang, lực lượng chức năng trước đó đã xử lý 4 trường hợp đưa tin sai sự thật liên quan đếc dịch COVID-19. Còn theo thống kê của Bộ Công an, các địa phương đã triệu tập hơn 170 người; xử lý, yêu cầu cam kết và gỡ bỏ thông tin sai về COVID-19.

Theo lực lượng chức năng , việc hoang tin sai sự thật liên quan đến COVID-19 không chỉ gây hoang mang trong cộng đồng mạng mà có thể gây mất trật tự an ninh xã hội . Mặt khác, việc này khiến công tác phòng chống dịch gặp phải nhiều khó khăn hơn.

Nga Đỗ (t/h)