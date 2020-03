Xử phạt cô giáo mầm non rao bán “thuốc kháng sinh chống virus Corona, kháng dịch COVID-19”

Thông tin từ Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, ngày hôm nay 12/3, đơn vị vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với cô Lâm Thị Thúy D., 23 tuổi, giáo viên mầm non xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội



Được biết, D. đã đăng tải, quảng cáo lên facebook cá nhân về 1 loại thuốc kháng sinh có thể chống được virus corona chủng mới và dịch Được biết, D. đã đăng tải, quảng cáo lên facebook cá nhân về 1 loại thuốc kháng sinh có thể chống được virus corona chủng mới và dịch COVID-19





D tại cơ quan công an

"Khẩu trang, nước rửa tay thôi thì không đủ đâu ạ. Em oder từ tiệm thuốc Thái Lan về nên mọi người yên tâm. Vừa tới cô bán thuốc bảo các bác sĩ Thái Lan chế tạo ra được thuốc kháng sinh virus Corona nghe mừng hết lớn. Đó là kháng sinh Covid-19 có tên FAI - TALAI JONE….", nội dung cô D. đăng tải trên trang cá nhân.



Tại cơ quan công an, D. thừa nhận loại thuốc trên không có chức năng chống virus Corona chủng mới hay kháng dịch COVID-19. Mục đích của D. khi đăng tải thông tin trên là để bán kiếm lời. Sau khi nhận ra hành vi sai trái của mình, D. đã gỡ bài đăng khỏi trang cá nhân và gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng.

Bài đăng của D. trên mạng xã hội



Trước đó tại Bình Đình, Công an TP.Quy Nhơn cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Tiêu Thị Tuyết Sương (SN 1974, trú xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo đó, Sương đã sử dụng vỏ ống thuốc rồi bơm nước cất, kháng sinh và dán nhãn lên thành nhiều loại vắc xin tiêm phòng các bệnh cho Theo đó, Sương đã sử dụng vỏ ống thuốc rồi bơm nước cất, kháng sinh và dán nhãn lên thành nhiều loại vắc xin tiêm phòng các bệnh cho Trẻ em , vắc xin ngừa ung thư… và đặc biệt là vắc xin ngừa bệnh COVID-19. Nhẹ dạ, cả tin, nhiều người dân đã mắc bẫy của Sương.

Your browser does not support HTML5 video.

Minh Tú (t/h)