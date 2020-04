Xử phạt hành chính đối với người đàn ông “tiếp tế” 5 lít rượu cho người thân đang cách ly

Theo tin từ Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An ), sáng ngày 6/4 khi tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly hơn 500 người từ nước ngoài trở về thì phát hiện đối tượng Ngô Sỹ Bắc (32 tuổi, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) mang 5 lít rượu và một số thực phẩm vào khu cách ly.