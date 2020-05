Xử phạt nam thanh niên ngông nghênh đi xe máy bằng chân ở Đà Nẵng

Sáng 17/5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên ngông nghênh đi xe máy bằng chân giữa đường phố đông người. Nam thanh niên trong clip mặc áo dài tay màu trắng, đi xe máy mang BKS 43S2- 3671 đi trên đường Nguyễn Tất Thành, TP. Đà Nẵng . Ngay sau khi đoạn clip trên được đăng tải, rất đông cư dân mạng đã vào chia sẻ, bình luận.





Nhận được thông tin về đoạn clip, lực lượng CSGT đã phối hợp cùng công an phường và truy tìm đối tượng. Sau đó, cơ quan chức năng xác định nam thanh niên trong đoạn clip trên là Đào Văn Dũng SN (19 tuổi, trú tại phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và đưa về trụ sở làm việc.





Theo báo Người lao động, trong biên bản làm việc với CSGT, Dũng khai vào 19h ngày 16/5, Dũng đi xe mô tô từ phường Hòa Hiệp Bắc đến KCN Hòa Khánh đón anh ruột. Do anh trai làm tăng ca, không về cùng nên Dũng đi về một mình. Đến đoạn qua bãi biển Xuân Thiều trên đường Nguyễn Tất Thành, Dũng nổi hứng 'diễn xiếc' nên đã điều khiển xe máy bằng 2 chân đi đoạn đường khoảng 100m. CSGT Công an TP. Đà Nẵng cho biết Dũng chưa có giấy phép lái xe, đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện theo quy định của Pháp luật





Trước đó, Công an TP. Đà Nẵng cũng xử phạt một nhóm thanh niên đi xe máy tháo biển số, bốc đầu trên cầu Rồng. Cơ quan chức năng xác định một trong những đối tượng trên là Triệu Đức Hải (20 tuổi, quê tỉnh Cao Bằng, đang tạm trú tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà). Hải khai nhận đã quen biết nhóm bạn trên qua MXH, sau đó rủ nhau chạy bốc đầu xe, lạng lách rồi quay clip tung lên mạng để gây sự chú ý.





Theo lịch hẹn, Hải cùng một số thanh niên khác tổ chức bốc đầu xe trên nhiều tuyến phố rồi quay lại clip, đăng lên 1 trang Facebook do nhóm quản lý. Hải đã khai ra một số đối tượng liên quan là Bùi Quang Duy ở Hà Nội; Vũ Đức Vinh ở tỉnh Nam Định cùng trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng); Nguyễn Ngọc Hiền cùng trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà; Nguyễn Quốc Cường trú quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) lên làm việc.

