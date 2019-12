Xử vụ Mobifone mua AVG ngày 2: Xét hỏi cựu Bộ trưởng Son và một số người liên quan

Hôm nay (17/12) bước vào ngày làm việc thứ 2 của phiên tòa xét xử vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG, HĐXX tiếp tục phần xét hỏi với cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin – truyền thông Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son và một số đồng phạm khác. Phiên xử bắt đầu từ 815. Phiên xử bắt đầu với phần xét hỏi Phan Thị Hoa Mai (cựu thành viên HĐTV Mobifone).

Theo cáo trạng của VKS, ông Trương Minh Tuấn với cương vị Thứ trưởng Bộ TT-TT, người triển khai các công viên luên quan đến dự án và theo chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Bắc Son đã ký nhiều văn bản, quyết định liên quan đến dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Tổng công ty viễn thông Mobifone. Sau khi Mobifone chuyển tiền mua cổ phần cho AVG, ông Tuấn đã nhận từ ông Phạm Nhật Vũ 200.000 USD (khoảng 4,4 tỷ đồng).

Phiên tòa ngày 16/12

Trong phiên xét hỏi hôm qua, bị cáo Trương Minh Tuấn thừa nhận đã ý 5/53 văn bản, trong đó có 3 văn bản đã được Bộ trưởng thời đó là ông nguyễn Bắc Son duyệt, chỉ đạo ký. Ông Trương Minh Tuấn cũng thừa nhận việc ký quyết định 236 là sai khi ký mà chưa có sự phê duyệt chủ trương của Thủ tướng.

Sau khi nhận thức được quyết định 236 là vi phạm pháp luật , bị cáo Tuấn đã chỉ đạo Mobifone đàm phán lại với bị cáo Phạm Nhật Vĩ rồi sau đó chỉ đạo quyết liệt việc hủy quyết định này. Bị cáo khai, chính mình là người ký hủy quyết định 236.

Bị cáo Trương Minh Tuấn khai, ông Nguyễn Bắc Son không hứa hẹn đưa bị cáo lên làm Bộ trưởng để ép buộc hay chỉ đạo bị cáo làm những việc này. Ở đây có sự hiểu nhầm nào đó trong quá trình điều tra.

Khi trả lời về số tiền 200.000 USD, bị cáo Tuấn nói, bị cáo nhận trong bối cảnh nhiều người đến chúc mừng. Nhưng sau đó bị cáo nhận thức, đó là tiền bị cáo Vũ cám ơn vì đã ký quyết định 236. Về nhà đất ở Ô Chợ Dừa, bị cáo Tuấn đề nghị xem xét việc kê biên này vì gia đình ông đã nộp đủ tiền nhần từ ông Phạm Nhật Vũ.

Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn

Cũng trong chiều ngày 16/12, sau khi các bị cáo Trương Minh Tuấn, Cao Duy Hải, Lê Nam Trà khai báo, HĐXX đã yêu cầu bị cáo Phạm Nhật Vũ, cựu Chủ tịch AVG lên khai báo về các tình tiết liên quan vụ án. Do bị cáo Vũ Sức Khỏe yếu nên HĐXX cho phép ngồi tại chỗ trả lời.

Bị cáo Vũ khai báo, sau khi ký kết thương vụ mua bán đã đưa tiền cho ông Son, Trà, Tuấn, Hải. Với ông Son là 3 triệu USD, ông Trà là 2,5 triệu USD, ông Tuấn là 200.000 USD, ông Hải là 500.000 USD.

Lý do đưa tiền để cảm ơn mà quyết định việc mua bán này. Theo bị cáo 4 người này có quyết định đến việc mua bán. Về số tiền đưa cho 4 bị cáo, bị cáo Vũ khai, không phải tiền lấy từ số tiền thu về từ thương vụ mua bán Mobifone mà là tiền cảu cá nhân bị cáo tích cóp.

Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin về quá trình xét xử…

Yêu cầu xử kín một số giai đoạn của luật sư bị bác bỏ

Thu Nga (t/h)