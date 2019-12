Xử vụ Mobifone mua AVG ngày 3: Luật sư tiến hành xét hỏi các bị cáo

Trong ngày 17/12, HĐXX đã tiến hành phiên xét hỏi đối với bị cáo Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin – truyền thông) và các đồng phạm. Tình tiết nổi bật trong phiên xét xử hôm qua là việc ông Nguyễn Bắc Son phủ nhận “câm” 3 triệu USD: “Tôi không nhận số tiền nào”. Ông Son còn giải thích rằng, do Sức Khỏe không tốt, tinh thần hoảng loạn nên đã khai nhận hối lộ và ông đã từng 2 lần ngất trên bàn làm việc với cơ quan điều tra

Tuy nhiên, đến phiên xét xử chiều ngày 17/2, khi đứng trên bục xét hỏi, ông Nguyễn Bắc Son lại nói: “Thừa nhận đã nhận số tiền 3 triệu USD từ Phạm Nhật Vũ nhưng không đưa cho con gái”. Bị cáo nói thêm “tinh thần tôi không ổn định, tôi không biết tại sao lúc đó lại khai như vậy”.

Ông Nguyễn Bắc Son khai báo tại tòa

Trong phiên xét hỏi ngày 17/12, HĐXX hỏi ông Nguyễn Bắc Son ký công văn 209 gửi Thủ tướng không? Ông Son trả là là có ký. Khi HĐXX hỏi tiếp, bị cáo có nhớ nội dung trong đó là gì không thì ông Son trả lời, chỉ nhớ đấy là công văn rút gọn nội dung Báo cáo đánh giá do bị cáo Trương Minh Tuấn (lúc đó là Thứ trưởng Bộ Thông tin – truyền thông) ký từ 13 trang xuống 9 trang A4.

Theo ông Son, trong đó có đánh giá quá trình Mobifone đã triển khai đề nghị dự án mua cổ phần của AVG, trong đó có những lập luận về lợi ích trong vấn đề này, cả kinh tế và an ninh. Sau đó đề xuất Thủ tướng cho Mobifone được triển khai dự án truyền hình. Phía Bộ Thông tin và Truyền thông ủng hộ cho Mobifone thực hiện đầu tư dự án truyền hình, có nhiều lý do, trong đó có vấn đề an ninh. Đồng thời đề nghị thủ tướng Chính phủ giao cơ quan có chức năng, thẩm quyền, thẩm định giá mua và hiệu quả tài chính trước khi Thủ tướng phê duyệt.

Thẩm phán Trương Việt Toàn tham gia điều hành phiên xử hôm qua có hỏi, dự án có ảnh hưởng gì đến an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội ? Ông Son trả lời: “Tôi nghĩ là có. Ví dụ nước ngoài mua được dự án truyền hình như này thì chúng ta sẽ khó khăn”.

Ông Nguyễn Bắc Son

Thẩm phán Trương Việt Toàn hỏi tiếp “sau khi gửi công văn số 209 lên Thủ tướng Chính Phủ, bị cáo đã nhận phản hồi như nào từ Thủ tướng”. Theo ông Son, sau thực hiện đủ các trình tự báo cáo thì Văn phòng Chính Phủ có thông báo ý kiến của Thủ tướng và ý kiến của Thủ tướng cơ bản giống như đề xuất của Bộ Kế hoạch – Đầu tư. Sau câu trả lời này, thẩm phán Trương Việt Toàn hỏi tiếp: Thông báo của Thủ tướng Chính phủ cơ bản chấp nhận, nhưng phần quan trọng nhất là quyết định chủ trương đầu tư thì Thủ tướng đã ra quyết định chưa?

Ông Nguyễn Bắc Son trả lời: “Lúc đó chúng tôi hiểu đấy là Thủ tướng đã đồng ý, vì cơ quan tham mưu đầu tư này là Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng ghi là đề nghị Thủ tướng chấp nhận chủ trương".

Trong quá trình xét hỏi, ông Nguyễn Bắc Son liên tục nói “có thể”, “coi như là”… khiến thẩm phán Trương Việt Toàn phải cắt lời bị cáo. Thẩm phán cho rằng “không thể có những cái “có thể”, “coi như là”, nhất là vai trò Bộ trưởng của bị cáo trước đây. Một thông báo khác với quyết định, không thể coi thông báo là quyết định”.

Trong phiên xét xử hôm qua, vợ ông Trương Minh Tuấn là bà Thái Thị Dung cũng có mặt tại phiên tòa. Bà Dung khai báo đã 3 lần khắc phục cho chồng. Gia đình đã nộp hơn 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Số tiền được bà nộp 3 lần, một lần 2 tỷ đồng, một lần 300 triệu đồng và một lần 100 triệu đồng. Bà Dung cũng cho biết, ông Trương Minh Tuấn nhận số tiền từ bị cáo Phạm Nhật Vũ nhưng không mang tiền về nhà…

Nga Đỗ (t/h)