Xử vụ Mobifone mua AVG ngày 4: VKS đề nghị mức án cho 2 cựu Bộ trưởng và đồng phạm

Trong phiên xét xử ngày 18/12, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã đề nghị HĐXX cho gặp gia đình để bàn cách khắc phục hậu quả số tiền 3 triệu USD nhận hối lộ trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG. Chủ tọa phiên xét xử tuyên bố, để tạo điều kiện cho bị cáo gặp gia đình bàn cách khắc phục hậu quả, tòa nghỉ làm việc ngày 19/12. Phiên xét xử tiếp tục vào hôm nay (20/12).

Sau một ngày tạm nghỉ, theo thông báo của thẩm phán Trương Việt Toàn, sáng nay, HĐXX sẽ kết thúc phần xét hỏi và chuyển sang phần tranh luận. Trước khi vào phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát (VKS) sẽ đề nghị mức án cho 2 cựu Bộ trưởng và các đồng phạm.

Trong ba ngày xét xử trước đó (16 – 18/12), HĐXX đã nhiều lần đề nghị Công an dẫn giải tiến hành cách ly ông Nguyễn Bắc Son khỏi khu vực xét xử để đảm bảo yếu tố khách quan, tránh tác động từ lời khai của các bị cáo khác.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại tòa

Trong lời khai của ông Son, đáng chú ý nhất là trong phiên xử ngày 17/12, ông Son phản cung về việc nhận 3 triệu USD của Phạm Nhật Vũ sau khi thương vụ kết thúc. Lý giải cho việc này, ông Son nói, thời gian đó Sức Khỏe yếu nên đã khai là nhận 3 triệu USD từ bị cáo Vũ và đưa cho con gái.

Ngay sau đó, HĐXX đã công bố lời khai của bị cáo và các bị cáo liên quan khác. Đồng thời cũng công bố thư của ông Son gửi vợ, trong thư có nói đã khai nhận nhận 3 triệu USD của Phạm Nhật Vũ.

Tuy nhiên, ngay buổi chiều cùng ngày, ông Son đã rút lại lời khai liên quan đến khoản tiền 3 triệu USD. Ông Son thừa nhận đã nhận được 3 triệu USD từ Phạm Nhật Vũ. Ông Son cũng thay đổi chi tiết so với lời khai ở cơ quan điều tra trước đó là ông không đưa 3 triệu USD cho con gái. Còn việc ông sử dụng tiền này vào mục đích gì thì không khai.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Bắc Son là người phải chịu trách nhiệm cao nhất, đứng đầu các bị can được phát hiện, khởi tố và truy tố. Theo kết quả điều tra, ông Son là người chỉ đạo, quyết định và thúc đẩy việc mua cổ phần của AVG, quyết liệt trong phân công chỉ đạo cấp dưới thực hiện.

Trong vụ án này, có 4 bị cáo đã nhận tiền hối lộ của Phạm Nhật Vũ là: ông Nguyễn Bắc Son nhận số tiền 3 triệu USD (hơn 66,4 tỉ đồng), ông Lê Nam Trà nhận 2,5 triệu USD (gần 55,6 tỷ đồng), Cao Duy Hải nhận 500.000 USD (hơn 11,1 tỷ đồng) và Trương Minh Tuấn nhận 200.000 USD (hơn 4,4 tỷ đồng).

Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục đưa tin…





Your browser does not support HTML5 video.

Ông Son từng phản cung việc nhận 3 triệu USD từ Phạm Nhật Vũ

Xem thêm: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son vẫn không thể nhớ nổi đã sử dụng 3 triệu USD vào việc gì

Nga Đỗ (t/h)