Xử vụ Mobifone mua AVG ngày 7: Hai cựu Bộ trưởng và các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án

Ngày 24/12, TAND TP Hà Nội bước vào ngày làm việc thứ 7 xét xử vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG. Trước khi bước vào nghị án, HĐXX cho 14 bị cáo được nói lời sau cùng. Phiên xử bắt đầu làm việc từ 8h5. Thẩm phán Trương Việt Toàn cho biết, người đầu tiên đứng trên bục nói lời sau cùng là ông Nguyễn Bắc Son – cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông

Bị cáo Saon nói, với những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo nhận hình thức xử phạt nghiêm khắc nhất. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến toàn thể cán bộ, đảng viên các bậc lão thành, của ngành Thông tin – truyền thông, toàn thể cán bộ, nhân viên Mobifone và gia đình, cá nhân các bị cáo có mặt tại phòng xét xử hôm nay vì đã làm ảnh hưởng đến truyền thống ngành, làm tăng lên hậu quả nặng nề cho gia đình , bị cáo.

Đồng thời, bị cáo gửi lời cảm ơn đến cơ quan điều tra, VKLS trong giai đoạn điều tram truy tố đã giúp bị cáo nhận rõ sai phạm, trách nhiệm của mình và ghi nhận sự thành khẩn của bị cáo. Bị cáo Son cũng gửi lời cảm ơn đến cơ quan cảnh sát điều tra vì trong quá trình điều tra hai lần bị ngất đi tại bàn làm việc và một lần bị ngất sau 3 ngày mới tình lại vì nhồi máu cơ tim. Cơ quan điều tra đã kịp thời cấp cứu giúp bị cáo vượt qua cơn hiểm nghèo. Ngoài ra, bị cáo còn gửi lời cảm ơn đến trại giam T16 đã giúp đỡ, chăm sóc bị cáo.

Bị cáo Son nói lời sau cùng

“Tôi thành thật xin lỗi HĐXX, VKS vì trong lúc nào đó, nhất thời không vượt qua chính mình. Tại phiên tòa hôm 17/12 đã thay đổi lời khai của mình trong thời kỳ điều tra. Bị cáo rất mong HĐXX, VKS lượng thứ cho”, bị cáo Son nói.

Bị cáo Son khẳng định, Mobifone là doanh nghiệp góp phần lớn vào ngân sách nhà nước. Nhưng đáng tiếc, đội ngũ cán bộ chủ chốt lại có mặt ở đây nên bị cáo đề nghị HĐXX xem xét ý kiến của các bị cáo, luật sư mà giảm nhẹ án cho các bị cáo. Đặc biệt, giảm án tối đa cho bị cáo Trương Minh Tuấn, Phạm Đình Trọng, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Giảm nhẹ nhất có thể đối với các bị cáo Phan Thị Hoa Mai, Hồ Tuấn, Phạm Thị Phương Anh, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Mạnh Hùng… để các bị cáo này có thể được về ngay, sớm trở về với Mobifone

Đến 8h20, bị cáo Trương Minh Tuấn lên bục xét xử nói lời sau cùng. Cựu bộ trưởng nêu, sau nhiều năm công tác chư abao giờ nghĩ rằng mình lại phải có ngày, có kết đắng như hôm nay, phải đứng trước tòa nói lời sau cùng và sắp chuẩn bị nhận bản án.

Bị cáo Tuấn cũng cho rằng, những sai phạm của mình rất rõ và ngẫm lại, con người không phải là thánh nhân nên không thể tránh khỏi sai phạm. Những sai phạm của mình thật là nặng nề, đáng trách.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son bị đề nghị mức án tử hình

