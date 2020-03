Xuất hiện bệnh nhân thứ 48 nhiễm COVID-19 tại Việt Nam, từng tiếp xúc với bệnh nhân thứ 34

Sáng 14/3, Bộ Y tế cho biết Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh vừa ghi nhận bệnh nhân thứ 48 nhiễm COVID-19 . Bệnh nhân thứ 48 là nam giới, 31 tuổi, trú tại phường 14, quận 10, TP.HCM. Được biết bệnh nhân ngồi chung xe ô tô với bệnh nhân số 45 và cùng đi tiếp xúc với bệnh nhân số 34 tại Bình Thuận

Sáng 11/3, sau khi biết tin bệnh nhân thứ 34 mắc bệnh COVID-19, người này đã được hướng dẫn tự cách ly tại nhà. Đến ngày 13/3, bệnh nhân được chuyển tới khu cách ly tập trung ở quận 10, lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Tính tới thời điểm hiện tại, bệnh nhân chưa có triệu chứng, Sức Khỏe ổn định, kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ thành phố Hồ Chí Minh dương tính với virus corona chủng mới. Sau đó, mẫu bệnh phẩm được chuyển tới Viện Pasteur thành phố và cũng ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR.

Đây là ca nhiễm thứ 8 do tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34 (BN34) tại Bình Thuận. Trước đó, những người tiếp xúc gần với BN34 là BN36, BN37, BN38, BN40, BN41, BN42, BN45 đều có kết quả dương tính với virus . Nữ bệnh nhân D.T.L.T (51 tuổi, ngụ tại Bình Thuận) là BN34, có tiền sử dịch tễ đi qua nhiều quốc gia trước khi bay về Việt Nam hôm 2/3/2020. Trước đó, ngày 22/2/2020 bệnh nhân khởi hành bay từ Việt Nam sang New York (Mỹ), sau đó quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Đến ngày 29/2, bệnh nhân bay từ bang Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận 48 trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó có 16 trường hợp đã khỏi hoàn toàn, các trường hợp khác đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, sức khỏe dần ổn định. Các địa phương có người mắc COVID-19 gồm: Vĩnh Phúc (11); Bình Thuận (09); Hà Nội (07); TP.HCM (06); Quảng Ninh (04); Đà Nẵng (03); Lào Cai (02); Quảng Nam (02); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Ninh Bình (01); Huế (01).

Chi Nguyễn (T/h)