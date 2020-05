Xuất hiện clip tung tin sữa Mộc Châu có dị vật trên mạng xã hội?

Your browser does not support HTML5 video.

Mấy ngày qua, một tài khoản facebook có tên V.H.N tung lên video ghi lại cảnh một cái đĩa đựng một ít sữa có vật lạ màu đỏ cùng hộp sữa Mộc Châu bên cạnh. Người này còn cho rằng dị vật kia là con đỉa.

“Nguy hiểm quá mọi người ạ! Trước đọc nhiều thông tin về sữa nhưng mà em không tin. Nghĩ là các hãng tạo "hiện trường giả" để ganh đua nhau. Hôm nay tận mắt thấy hoang mang. Không biết con mình đã hút phải bao nhiêu con này rồi”, những dòng trạng thái trên facebook.

Tài khoản facebook này tiếp tục đăng bài viết có tên “Tiếp tục câu chuyện về Sữa Mộc Châu” với nội dung đại ý rằng: Sau 4 ngày e đăng bài, nhân viên và đại diện công ty về gặp chị 3 lần. Lúc đầu họ nói là do vận chuyển, thời tiết. Tuy nhiên khi khách hàng hỏi vặn lại thì công ty cho rằng đó là trường hợp hiếm gặp, không mong muốn.

“Công ty đã giải quyết việc này bằng cách xin lỗi, mong gia đình thông cảm và thu mua lại thùng sữa mà em đã cho con uống dở với giá 200.000 VNĐ”, facabooker này viết.



Cũng theo status này, công ty còn gửi 1 tờ giấy đánh giá chất lượng lô sữa sản xuất ngày 3.2.2020 (lô sữa có đỉa cua) là an toàn vệ sinh. Sau đó, công ty tiếp tục gọi điện cho chủ tài khoản xin phép gặp để tư vấn và giải đáp về sản phẩm sữa Mộc Châu.



Chủ tài khoản facebook còn nói rằng đã mở tiếp 1 lốc sữa còn lại trong nhà và vẫn thấy bẩn. "Điều này công ty không thể chối cãi vì chính nhân viên bên họ đến kiểm tra cũng phát hiện." - facebooker nhấn mạnh.



Cũng theo facebooker này, sau khi sử dụng nửa thùng sữa Mộc Châu, con chị bị đi ngoài. Đến hôm qua 18/5 thì cháu mới hết.



Mặc dù clip vẫn chưa được xác định thực hư nhưng thông tin này được khá nhiều người để ý. Có người lo ngại về chất lượng của sản phẩm nhưng cũng có người bày tỏ nghi ngờ đây có phải là một sản phẩm do cộng đồng mạng dựng lên.

PV đã tìm cách liên hệ với chủ tài khoản facebook này. Qua điện thoại, một người phụ nữ cho biết mình tên là V.H.N (ở Hòa Binh). Người này xác nhận minh là chủ tài khoản facebook đã đăng tải những dòng trạng thái nói trên.

PV Sức khỏe Cộng đồng đã liên hệ 1 đại diện truyền thông của Sữa Mộc Châu. Người này cho biết cũng đã nhận được phản ánh về việc này và có bộ phận của công ty đang kiểm tra giải quyết. Ngoài ra, người này không thông tin gì thêm.



Sức khỏe Cộng đồng sẽ tiếp tục thông tin...

Bình Minh

