Xuất hiện khách hàng may mắn trúng Vietlott 192 tỷ trong kỳ quay tối ngày 12/5

Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, người trúng giải sẽ nhận về khoản tiền thực gần 173 tỷ đồng. Người may mắn có 60 ngày để làm thủ tục nhận giải thưởng. Sau thời gian này vé sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng và tiền thưởng được đưa vào hạng mục doanh thu khác của Vietlott.

Theo tin từ Zing , vé số trúng 192 tỷ đồng này được in và bán ra tại điểm bán hàng số 14 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Nhưng giải Jackpot 2 đã không tìm được chủ nhân tại kỳ quay này. Tiền thưởng giải Jackpot 2 hiện đã tăng lên mức hơn 5,3 tỷ đồng.

Cũng tại kỳ quay thưởng này, như thường lệ, Vietlott đã tìm được rất nhiều tấm vé trúng các giải phụ. Cụ thể, có 17 vé trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, 1.295 vé trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và 27.588 vé trúng giải ba trị giá 50.000 đồng.

Giải thưởng xổ số lớn nhất từng được trao tại Việt Nam thuộc về ông Q. với giải Jackpot 1 trị giá 303.899.669.850 đồng từ xổ số tự chọn Power 6/55. Ông Q. đã mua tấm vé 4 bộ số, trong đó có bộ số 16-32-33-37-40-48 trùng với kết quả Jackpot 1 trong kỳ quay ngày 5/5/2018. Vé này được in và bán ra tại điểm bán hàng số 252 Vũ Hữu, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trước đó, hoạt động xổ số đã tạm ngưng từ ngày 1 – 23/4 vì dịch bệnh COVID-19 và mới mở cửa trở lại. Trong quý I/2020, Vietlott ghi nhận doanh thu xấp xỉ 1.350 tỷ đồng, tăng gần 80% so cùng kỳ. Bình quân mỗi tháng công ty thu khoảng 450 tỷ đồng từ năm sản phẩm đang triển khai.

