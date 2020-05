Xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 41 độ C vào hôm nay, chỉ số tia cực tím ở mức gây hại

Hôm nay (6/5), Hà Nội, TP.HCM cùng nhiều khu vực có nắng nóng gay gắt, nền nhiệt ở mức 37-41 độ C với chỉ số tia cực tím có nguy cơ gây hại cao.

Ngày 6/5, theo thông tin từ cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp hiệu ứng phơn nên ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, vùng núi Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 39 độ C, vùng núi Bắc Trung Bộ có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày từ 39-41 độ C.

Theo đó, người dân Hà Nội vừa trải qua một ngày nắng nóng nhất kể từ đầu năm kể từ 5/5. Đến hôm nay (6/5) nền nhiệt Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái này khi nhiệt độ chạm ngưỡng nóng gay gắt, duy trì ở mức 35-37 độ C; nhiệt độ cao nhất ở TP. HCM cũng là 35 độ C.



Hôm nay, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 9-10 và TP.HCM có giá trị từ 8-9 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể khi con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, không có đồ bảo vệ đứng dưới nắng quá 25 phút có thể gây Hôm nay, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 9-10 và TP.HCM có giá trị từ 8-9 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể khi con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, không có đồ bảo vệ đứng dưới nắng quá 25 phút có thể gây bỏng da.



Do đó, người dân được khuyến nghị nên hạn chế ra ngoài. Nếu có việc cần thiết phải bôi kem chống nắng SPF 30+, mặc áo sơ mi, kính râm, đội mũ và không nên đứng dưới nắng quá lâu.



Từ 7-9/5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C. Từ 10/5, nắng nóng dịu dần.

Ngày 6/5, vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có thể chạm ngưỡng nắng nóng cực kỳ gay gắt khi nền nhiệt lên cao nhất ở mức 40-42 độ C. Độ ẩm trong ngày tương đối thấp, chỉ ở mức 30-45%.



Bên cạnh đó, tình trạng nắng nóng cũng xảy ra ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ ở Nam Trung Bộ với mức nhiệt 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 11h đến 16h.

