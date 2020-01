Xuất hiện virus lạ tại Trung Quốc, Bộ Y tế lo ngại nguy cơ lây lan sang Việt Nam

Chiều ngày 2/12, Bộ Y tế Việt Nam cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc trong thời gian gần đây để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Cụ thể, theo số liệu từ Cục Y tế dự phòng, trong tháng 12/2019, các cơ sở y tế tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã ghi nhận hàng loạt các trường hợp viêm phổi cấp chưa rõ nguyên nhân.

Tính đến ngày 31/12/2019, đã ghi nhận được 27 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 7 trường hợp trong tình trạng nặng, các trường hợp khác Sức Khỏe ổn định. Đến thời điểm này chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong.

Chợ hải sản ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc đang được kiểm soát vì có nhiều người bị viêm phổi cấp. Ảnh: SCMP

Hiện nguyên nhân dẫn đến các ca bệnh hàng loạt này vẫn chưa được xác định. Bộ Y tế Trung Quốc đã tiến hành làm các xét nghiệm và kết quả ban đầu cho thấy các bệnh nhân mắc viêm phổi cấp tính là do virus , tuy nhiên vẫn chưa xác định được cụ thể.

Được biết, các cuộc điều tra và các biện pháp kiểm soát tình hình dịch bệnh cũng đã được triển khai, tuy nhiên hiện vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng của việc lây truyền từ người sang người. Các báo cáo cũng cho thấy chưa ghi nhận trường hợp cán bộ y tế nào bị nhiễm bệnh.

Hiện Bộ Y tế đã chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh ngay tại cửa khẩu và cộng đồng để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào nước ta.

Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin...

Your browser does not support HTML5 video.

Nữ y tá sống sốt diệu kỳ sau đại dịch SARS



Xem thêm: Nam thanh niên tử vong bất thường sau chầu nhậu mừng năm mới



Kiều Đỗ (t/h)