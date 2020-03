Xúc động bé trai 8 tuổi đập lợn tiết kiệm đội mưa đi ủng hộ phòng dịch COVID-19

Trưởng nhóm Thiện nguyện huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, ông Nguyễn Văn Hưng tâm sự nhóm vừa nhận được số tiền ủng hộ chống dịch COVID-19 của một nhà hảo tâm vô cùng đặc biệt trên địa bàn. Đây là nhà hảo tâm nhỏ tuổi nhất từng tới gặp nhóm.

Ông Hưng cho biết, vào ngày 25/3, mặc cho trời mưa tầm tã, một bé trai 8 tuổi đã mặc áo mưa đến tận nhà đóng góp số tiền 220.000 đồng cho nhóm để ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Đó là bé Nguyễn Bình Minh, 8 tuổi, học sinh Trường TH Trần Phú, thường gọi là Mía, con của chị Mai Thị Duyên và anh Nguyễn Thanh Bình, ở tổ 5, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, Yên Bái.

Minh chia sẻ những ngày gần đây cháu xem tivi thường thấy những tin tức về việc phòng, chống COVID-19 , những khoảnh khắc các y bác sĩ tận tậm, chăm sóc người bệnh. Khi vô tình đọc được tin nhóm Thiện nguyện Lục Yên đăng thông báo kêu gọi ủng hộ để mua sắm thiết bị bảo hộ y tế cho ngành y, Minh đã quyết định "đập lợn" tiết kiệm và mang toàn bộ số tiền em để dành được tới ủng hộ. Số tiền do chính Minh tiết kiệm được chủ yếu có mệnh giá từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng. Hành động tốt đẹp, ý nghĩa của cậu bé 8 tuổi đã khiến nhiều người không khỏi cảm động.

Ông Hưng cho biết những ngày gần đây, nhóm thiện nguyện Lục Yên đã tổ chức kêu gọi tấm lòng hảo tâm tủng hộ tiền để mua các trang thiết bị bảo hộ y tế như: Khẩu trang, quần áo, mũ, ủng, găng tay .....tặng đội ngũ y, bác sỹ trên địa bàn. Tính đến ngày 24/3, nhóm đã tiếp nhận số tiền hơn 10.000.000 đồng từ các tổ chức, cá nhân.

Hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh nào. Trước đó, tỉnh có 20 ca nghi ngờ nhiễm bệnh, tuy nhiên các bệnh nhân đã được xét nghiệm khẳng định âm tính với virus và được xuất viện, Sức Khỏe bình thường.

Trước đó, vào một chiều mưa ở Hà Nội, bé gái 9 tuổi Nguyễn Ngọc Trinh (học sinh lớp 4 Trường TH Đoàn Thị Điểm, Hà Nội) đã tới trụ sở Thành đoàn Hà Nội, đem theo số tiền hơn 3 triệu đồng. Đó là số tiền lì xì em nhận được trong dịp Tết nguyên đán vừa qua, và em tâm sự muốn được góp tiền lì xì mua khẩu trang, nước rửa tay để phát miễn phí cho người dân thủ đô. Cùng với đó là tâm thư gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, giãi bày tâm sự của cô bé nhỏ trước tình hình dịch corona ở nước ta. Thành đoàn Hà Nội cho biết đơn vị đã nhận được số tiền mà Ngọc Trinh gửi tặng; sắp tới vào ngày 8/2 sẽ mua khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn và phát miễn phí cho người dân.

