Xúc động hình ảnh mẹ ôm hoa cúc trắng đón thi thể con trai 19 tuổi sau khi hiến tạng

Cứ ngỡ căn nhà nhỏ cứ mãi hạnh phúc như thế cho đến một ngày, tin dữ bất ngờ ập đến. Đầu tuần vừa rồi, trong lúc đèo em trai 9 tuổi trên xe máy, Mạnh và em chẳng may bị tai nạn giao thông , cả 2 bị chấn thương sọ não. Cũng may, em trai Mạnh đã được phẫu thuật và hồi tỉnh sau đó.

Tuy nhiên, chàng trai 19 tuổi lại không được may mắn như thế. Mạnh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu, tuy nhiên các bác sĩ chỉ biết lắc đầu vì em đã bị chết não . Chưa hết hi vọng, gia đình tiếp tục chuyển Mạnh xuống Bệnh viện Việt Đức , Hà Nội với mong muốn phép màu sẽ xảy ra.

Khi đó, chị Hương đã ngồi tần ngần một lúc rồi nói với chồng về ý định hiến mô, tạng của con: "Con mình từ bé đến giờ không có lỗi với ai, nó đẹp cả về thể xác lẫn tâm hồn. Con mình sống đẹp thế thì nó chết cũng phải đẹp, con phải để lại cái gì đó cho đời..."



Nhận được sự đồng tình của chồng và 2 bên họ hàng, đêm hôm đó người mẹ 39 tuổi đã nói về nguyện vọng hiến tạng trước sự ngạc nhiên và xúc động của các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.



Đúng 3 giờ sáng, Trung tâm điều phối và ghép tạng quốc gia đã nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Chỉ 3 tiếng sau, Mạnh được đưa xuống khu vực hồi sức đặc biệt nhất của Bệnh viện Việt Đức và gia đình vẫn không ngừng hi vọng. Tuy nhiên, dù đã cố hết sức, các bác sĩ BV Việt Đức vẫn không thể cứu em từ cõi chết trở về.

Cuối cùng, gia đình vẫn quyết định hiến tặng toàn bộ mô và tạng của con. Chàng trai 19 tuổi đã hiến cả tim, phổi, 2 thận, 2 giác mạc và nhiều mô khác. Em ra đi khi tuổi còn trẻ, trao lại cơ hội sống và thanh xuân cho biết bao người bệnh nặng.



Ngày 17/12, ôm bó hoa cúc trắng chị Hương lặng lẽ đứng đợi con ở bệnh viện. Chị thủ thỉ, trước khi đưa con về yên nghỉ nơi đất mẹ, chỉ muốn rải những bông hoa cúc trắng quanh con để thằng bé luôn đẹp nhất.



Người cha đau đớn khi mang tiếng bán tạng con trai. Video: Zing.vn