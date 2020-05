Your browser does not support HTML5 video.

Xúc động hình ảnh người mẹ lam lũ đèo 2 con nhỏ trên đường mưu sinh 16:28 08/05/2020 Khoảnh khắc xúc động này vô tình lọt vào ống kính khiến nhiều người trầm lắng và hồi tưởng về phút giây ấm áp bên người mẹ hiền.