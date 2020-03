Xúc động tâm thư của du học sinh Đức từ khu cách ly: 'Em về thêm gánh nặng cho Tổ Quốc'

Mới đây, mạng xã hội lan truyền dòng tâm sự của nữ du học sinh Đặng Ngọc Ánh, hiện đang thực hiện cách ly tại Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ.

Trong hoàn cảnh cả đất nước đang căng minh, nỗ lực chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19), những lời chia sẻ ấm lòng của cô gái như tiếp thêm động lực cho các "chiến sĩ" đang ngày đêm "chiến đấu" tại tuyến đầu chống đại dịch.

Đặng Ngọc Ánh và các bạn tại khu cách ly.

Theo chia sẻ, Đặng Ngọc Ánh từ Đức về Hà Nội vào ngày 20/3 và em được đưa đi cách ly ngay sau khi về tới sân bay.

"Bản thân em khi về nước, có rất nhiều băn khoăn. Em cúi đầu xin lỗi mọi người vì về giữa lúc dịch đang có những biến đổi khó lường là mang gánh nặng về cho Tổ quốc. Đó là chưa kể đến việc có mang virus Sars-CoV-2 về hay không. Em về thêm gánh nặng cho rất nhiều khâu cho Việt Nam, kể cả nhân lực, tiền bạc...

Chuyến bay của Ánh hạ cánh trùng với khoảng thời gian của một chuyến bay cũng từ Nga về nước khiến lực lựng chức năng quá tải, một số người phải chờ đợi lâu trở nên nóng tính, thiếu hợp tác. Tuy nhiên, Ánh chia sẻ, lực lượng chức năng vẫn rất kiên nhẫn giải quyết: "Dù nhiều người cũng gây khó khăn nhưng cán bộ (cũng chỉ như ở tuổi con họ), rất lễ phép. Chính em và nhiều bạn chứng kiến thấy rất khó chịu và đã lễ phép khuyên họ nên kiên nhẫn, đừng có thái độ như thế. Bọn em cũng chỉ mong họ lắng nghe để không làm các lực lượng làm nhiệm vụ ở đây thêm mệt mỏi, áp lực".

Về khu cách ly, Ánh nhận xét điều kiện sống ở đây "quá tốt". Đội ngũ hậu cần đã chuẩn bị đầy đủ cho người cách ly từ cốc uống nước cho tới khăn lau mặt, bàn chải, dầu gội, chổi quét nhà... Khi theo dõi thông tin trên mạng và biết một số người, trong đó có cả du học sinh chê bai về khu cách ly, Ánh cho rằng "không nên đòi hỏi quá đáng như thế".

"Em cũng được biết các bạn sinh viên ở ký túc xá phải chuyển rất gấp để nhường phòng lại cho những người về cách ly. Nên gấp gáp như thế, việc vệ sinh chưa được như mong muốn cũng là chuyện rất bình thường. Bản thân bọn em là sinh viên nên rất hiểu điều đó.

Khi vào cách ly, nếu người có ý thức thì sẽ tự dọn dẹp sạch sẽ để ở, còn người không có ý thức thì sẽ chê bai. Nhưng phải hiểu được sự chia sẻ của các bạn sinh viên và mọi người trong nước, điều đó nên quan tâm hơn gấp nhiều lần những hạn chế nhỏ nhặt. Bọn em là sinh viên, sức dài vai rộng, chuyện dọn lại chỗ ở sạch sẽ cho chính mình là rất bình thường, sao lại phải phàn nàn...

Bọn em là sinh viên học ở nước ngoài, có điều kiện tiếp xúc với nền văn hoá và điều kiện tốt hơn trong nước một chút, em chỉ nói là một chút, chẳng hạn nơi ở có thể sạch hơn. Nhưng em nghĩ sinh viên không nên ngại khó, ngại khổ để phàn nàn những vấn đề đó. Wifi không phải là phần tất yếu của cuộc sống. Mình có thể có nhiều việc để làm, phàn nàn về vấn đề đó là đòi hỏi hơi quá", Ánh thẳng thắn.

Nhắc đến lực lượng hậu cần trong khu cách ly, Ánh xúc động "thương các anh vô cùng".

"Lúc phát cơm bọn em cũng hay hỏi han các anh. Có anh nói là hôm qua ngủ được 2-3 tiếng, anh khác thì nói sao ngủ được nhiều thế. Mà đúng thế, 2-3 tiếng cũng là nhiều vì mọi người nhiều việc lắm, từ phát đồ, chuẩn bị cơm nước buổi trưa, buổi chiều.

Nếu có đoàn về thì 1-2h sáng họ vẫn phải đợi đến lúc mọi người đăng ký, về phòng, nhận đồ đạc… Cứ thế có khi đến sáng mới xong, thì các anh lại đi lo việc của buổi sáng. Có những khu như mọi người tự dọn nhưng nhiều khu, mọi người có ý thức chưa tốt, các anh lại phải dọn dẹp...

Hiện nay có việc rất mệt mỏi là các gia đình gửi đồ tiếp tế, các anh phải còng lưng vác đồ lên. Nhiều người không thông cảm còn giục là đồ gửi vào sao mãi không lên đến nơi. Mọi người phải thông cảm, đồ gửi vào phải qua nhiều công đoạn khử trùng rồi mới đưa lên, không phải gửi vào là đưa lên luôn được. Các anh phải bê vác nhiều thứ, mọi người đòi hỏi quá đáng mà các anh chứ nhẫn nại giải thích".

Ánh chia sẻ: "Thường các anh hậu cần vô cùng". Ảnh: VOV

Khi thấy mọi người trong khu cách ly có ý thức và thái độ không tốt, Ánh và các bạn sẽ trở thành những người "Sao đỏ" đứng ra nhắc nhở mọi người, bảo vệ sự đúng đắn.

"Mọi người để ở cửa thì nước bẩn chảy ra, sinh vi khuẩn dễ lây lan. Bọn em thực hiện việc vứt rác đúng chỗ đầu tiên, sau đó quan sát và nhắc nhở các phòng bên cạnh bằng cách, sử dụng găng gõ cửa rồi mở cửa và nói vọng vào để tránh tiếp xúc 'các anh chị ơi, vứt rác đúng nơi quy định'. Chỉ cần một lần thế là mọi người có ý thức rất tốt. Hành lang của em được mọi người nói là sạch sẽ nhất vì ai cũng có ý thức vệ sinh...

Bọn em làm tất cả chỉ muốn hỗ trợ các anh vì thấy các anh quá mệt mỏi quá rồi. Mỗi người một tay, một ý thức thì các anh được an ủi rất nhiều. Chỉ cần được an ủi cũng là động lực rất lớn rồi. Các anh còn phải giữ sức để chiến đấu vì chưa biết 'cuộc chiến' này còn kéo dài đến bao giờ".

Ngay sau khi được đăng tải, tâm thư của nữ du học sinh từ khu cách ly đã thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Rất nhiều tài khoản đã chia sẻ tâm thư của cô gái trẻ, bình luận động viên chúc Sức Khỏe đồng thời cảm ơn nữ du học sinh vì đã phần nào giúp những "chiến sĩ" trong tuyến đầu chống dịch vơi bớt mệt mỏi.





Người thân tấp nập vào khu cách ly tiếp tế. Video: Dân Trí

Kiều Đỗ (t/h)