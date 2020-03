Xúc động với món quà tinh tế của Sulli chuẩn bị khi còn tại thế dành cho fan

Sulli đã từng tự giới thiệu mình như vậy: "Tên của mình là Sulli. Sul nghĩa là tuyết, Li nghĩa là hoa lê. Vậy nên có lẽ mình sẽ tái sinh như bông hoa lê nhỏ nhắn nhưng có sức sống vô cùng mạnh mẽ". Sulli, tên thật Choi Jinri là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng, một thần tượng nổi tiếng trong showbiz Hàn. Tuy nhiên, cô đã quyết định chấm dứt đời mình sau nhiều năm phải chịu đựng những lời chỉ trích thậm tệ, những lời mắng nhiếc nặng nề từ cư dân mạng khiến căn bệnh Trầm cảm của cô ngày càng thêm trầm trọng. Dù vậy, trước khi qua đời, Sulli đã làm được rất nhiều thứ khiến chúng ta thật đáng nể.

Một trong những điều đó là Sulli đã khởi xướng một dự án hỗ trợ cộng đồng dành tặng cho phụ nữ có thu nhập thấp, tặng những nhu yếu phẩm cần thiết cho họ. Mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ lên Weibo món quà nhỏ nhắn cô nhận được từ dự án của Sulli, tuy nhỏ nhưng rất thiết thực của cô dành cho những người phụ nữ gặp khó khăn. Bên trong hộp quà, người này nhật được những vật dụng cần thiết cho phụ nữ như: đồ nội y, băng vệ sinh, miếng dán chườm nóng đậu đỏ,... Đi kèm món quà ý nghĩa là một bức tâm thư chứa đựng những tâm sự, những chất chứa của Sulli lúc còn sinh thời:

"Việc không mặc áo lót có thật sự là 1 điều đáng xấu hổ hay không?

Có thể mỗi cá thể con người đều sẽ có sự phát triển khác nhau. Đối với tôi, khi bắt đầu có vòng 1, tôi luôn băn khoăn không biết có nên mặc áo lót hay không. Lúc đó do tìm hiểu không rõ, nên khi nghe người ta truyền tai nhau, không mặc áo lót sẽ khiến vòng 1 bị chảy xệ. Vậy nên tôi đã vô cùng sốt sắng để tìm mua ngay. Tuy nhiên, sau khi mặc áo, tôi cảm thấy hệ tiêu hoá của mình có vấn đề như việc ăn uống khó tiêu, đặc biệt nhất là vòng 1 của tôi luôn cảm thấy đau tức. Sau đó tôi phát hiện ra những loại áo có gọng thép, hoặc áo có kích cỡ nhỏ hơn so với cơ thể, khi mặc vào sẽ không tốt cho hệ tuần hoàn máu lẫn hệ tiêu hoá.

Tôi luôn nghĩ rằng, áo lót có mặc hay không vẫn không phải là vấn đề quá to tát. Nhưng nếu đã chọn phải mặc thì nhất định phải tìm hiểu kĩ , xem nó có phù hợp với cơ thể và mặc vào có thoải mái hay không. Việc chọn nội y phù hợp cũng chính là cách đối xử tốt với bản thân mình"

Dù Sulli đã rời xa thế giới này, nhưng những việc tốt cô ấy từng làm vẫn đang được lan tỏa. Nhiều người cho rằng dự án này vẫn còn hoạt động và vẫn đang giúp đỡ nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, chính vì vậy nhiều người vẫn nhận được các món quà thiết thực do Sulli gửi tặng khi còn sống. Nhờ dự án của Sulli, những người phụ nữ có thu nhập thấp đã phần nào bớt đi mối lo "cơm áo gạo tiền" đang đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của họ. Nhiều người đã xúc động để lại bình luận: "Quả đào xinh đẹp, hy vọng ở thế giới bên kia, chị có thể sống 1 cuộc sống thật hạnh phúc", "Bông hoa lê tuyết xinh đẹp, kiên cường là thế. Nhớ Jinri thật nhiều!!"...

Chi Nguyễn (t/h)