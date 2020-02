Xung đột mẹ chồng – nàng dâu, làm sao hóa giải?

Axit là thứ hóa chất có sức mạnh hủy hoại cơ thể, hủy hoại dung nhan vô cùng đáng sợ. Thế nhưng, rất nhiều người biến nó trở thành vũ khí trả thù nhau mỗi khi mâu thuẫn. Không thiếu những vụ tạt axit vì tình, nhưng sự việc mẹ chồng tạt axit con dâu thì không chỉ huy hữu mà còn vô cùng chua xót.

Bà chủ tiệm vàng tạt axit khiến con dâu bỏng hai mắt

Đầu năm 2018, Công an huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình ) đã lập biên bản và ra lệnh tạm giữ đối với bà Lê Thị An (SN 1959, trú tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh) để điều tra về hành vi tạt axit khiến con dâu bị thương nặng. Nạn nhân trong vụ việc này là chị Nguyễn Thị H. (SN 1982). Chị H. và bà An cùng kinh doanh cửa tiệm vàng của gia đình đặt tại xã Hiền Ninh. Thường ngày, hai mẹ con thay phiên nhau bán hàng và trông coi cửa tiệm nhưng cả hai đặc biệt “không ưa nhau”.

Từ ngày về làm dâu nhà bà An, chị H. đã không được lòng mẹ chồng. Bà An cho rằng con dâu không biết ý tứ, không khéo léo. Còn chị H. cho rằng, bà An quá khắt khe, khó tính. Chính vì thế, mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu từ những chuyện vặt vãnh bị đẩy lên đỉnh điểm. Bà An và con dâu đã nhiều lần lời qua tiếng lại, giận nhau vài ngày không nói chuyện.

Chị H. bị mẹ chồng tạt axit khiến hai mắt bị bỏng kết mạc

Sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm vào khoảng 20h ngày 2/1, chị H. trở về nhà cùng chồng sau khi đi chơi giao thừa tại thành phố Đồng Hới. Thời điểm đó, bà An và chị H. xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại không ai chịu nhường ai. Trong lúc tức giận, bà An đã lấy một ca axit tạt vào người con dâu khiến chị H. bị bỏng. Vì quá hoảng sợ nên chị H. lớn tiếng người đến cứu giúp, dẫn đến việc axit chảy vào miệng gây bỏng nặng . Sau đó sự việc được phát hiện, mọi người đã đưa chị H. đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba (Đồng Hới) để điều trị. Sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết: “Bệnh nhân bị bỏng kết mạc hai mắt, bỏng độ một và hai ở mộ số vị trí khác trên cơ thể. Chị H.”.

Đồng thời sự việc cũng được trình báo lên cơ quan chức năng . Bước đầu, cơ quan chức trách cho hay, số axit trên bà An lấy từ tiệm vàng, do nhà kinh doanh. Nhưng nguyên nhân chính dẫn đến vụ tạt axit đáng tiếc này là do mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu. Đang chăm sóc vợ tại bệnh viện, anh P. (SN 1983) cho biết, anh không thể tin nổi mẹ lại tại axit vợ. Và anh cũng không biết nguyên nhân vì sao mẹ mình lại có hành động như vậy. “Giờ mọi việc đã có công an vào cuộc nên chúng tôi sẽ tập trung để cứu chữa đôi mắt cho vợ một cách tốt nhất mà thôi", anh P. tâm sự.

Được biết, vợ chồng anh P. có 3 người con, từ lúc sự việc xảy ra các cháu được gửi về cho ông bà ngoại trông nom, chăm sóc. Khi nào có người thay ca chăm vợ ở bệnh viện thì anh sẽ phóng xe lên thăm các con. Liên quan đến thông tin cho rằng, nguồn gốc ca axit bà An hắt vào người chị H. được lấy từ chính tiệm vàng bạc của gia đình, anh P. cho biết không phải như vậy. "Axit mà mẹ hắt vào người vợ tôi không phải lấy ở tiệm vàng của gia đình, vì tôi quản lý nên biết tiệm không bị mất", anh P. khẳng định.

Làm sao để hóa giải mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu?

Xưa nay mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn là 'câu chuyện muôn thủa' trong nhiều gia đình. Cho dù ở xã hội hiện đại và văn minh, tìm thấy một người mẹ chồng tâm lý và thông cảm với con dâu cũng không phải chuyện dễ dàng. Không phải ai cũng may mắn có được người mẹ chồng hòa hợp. Mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu bắt nguồn từ nhiều nhân tố khác nhau. Một phần là do sự khác biệt giữa hai thế hệ, hai quan điểm sống. Mà trên hết là sự thiếu quan tâm chăm sóc nên các thành viên thấy không có yêu thương, cảm thông khi sống cùng một mái ấm gia đình

Về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho rằng, những vụ án đau lòng như trên cho thấy những hành động dại dột, vi phạm Pháp luật đó là do mâu thuẫn đã lên tới đỉnh điểm khiến họ không kiểm soát được hành vi của mình. Vấn đề “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” trong mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu đã tồn tại từ xưa. Để giữ hòa khí khi sống chung là cả một nghệ thuật. Điều quan trọng là cần học cách tôn trọng, nhường nhịn và quan tâm lẫn nhau. Mỗi người nên bớt đi tính ích kỷ, cái tôi cá nhân. Quan hệ mẹ chồng, nàng dâu nếu không biết vượt qua cái tôi của chính mình rất dễ dẫn đến những mâu thuẫn lớn từ những việc nhỏ nhặt nhất.

Tạt axit là một trong những hình thức trả thù đáng sợ nhất hiện nay

Mẹ chồng cần có cái nhìn thiện cảm với con dâu, cần thông cảm và chia sẻ với con dâu để mẹ con hiểu nhau hơn. Thêm nữa, nàng dâu hãy biết san sẻ giúp đỡ mẹ chồng, quan tâm đến sức khỏe của mẹ chồng, biết tính cách, sinh hoạt của mje chồng, không thể ép mẹ chồng thay đổi các thói quen cũ. Thường xuyên nói chuyện với mẹ chồng cũng là một cách để cải thiện quan hệ mẹ chồng – nàng dâu. Hãy để mẹ chồng hòa nhập vào cuộc sống của mình. Không nên giải tỏa cảm xúc bằng thái độ bất cần, thách thức. Nàng dâu lúc nào cũng cho rằng mình đúng, mình giỏi, mình hiểu biết mà không tôn trọng ý kiến của mẹ chồng thì cuộc sống cũng sẽ có lúc không thuận.

Để hóa giải mâu thuẫn này, vai trò của người chồng là rất quan trọng. Người đứng ra dàn xếp xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu không có ai thích hợp hơn là con của người mẹ đó và chồng của nàng dâu đó. Chồng chính là cầu nối, là sợi dây tình cảm duy nhất có khả năng liên kết, kéo mẹ và vợ lại gần nhau hơn. Nhưng ngược lại, nếu không khéo léo, người chồng cũng có thể khiến mối quan hệ này thêm căng thẳng.

Mối quan hệ “khác máu tanh lòng” giữa mẹ chồng – nàng dâu chính là nguyên nhân dẫn đến bi kịch gia đình đáng sợ. Cách đây vài năm, dư luận bàng hoàng khi nghe thông tin, con dâu đầu độc mẹ chồng ở Hưng Yên vì mâu thuẫn gia đình. Đó là câu chuyện của Nguyễn Thị Chìa (SN 1976, quê ở Khoái Châu, Hưng Yên) mua thuốc diệt chuột về đầu độc bố mẹ chồng. Vừa tròn 19 tuổi, Chìa về làm vợ Nguyễn Văn Cang (người cùng xã). Cang thường hay đi làm ăn xa nên để Chìa ở quê sống với bố mẹ chồng, nhưng hai ông bà rất khó tính. Chìa lại không khéo ăn, khéo nói nên ngay từ khi về làm dâu đã không có được cảm tình của bố mẹ chồng. Chính vì lẽ đó mà cuộc sống giữ mẹ chồng – nàng dâu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Cô thường bị mẹ chồng nói bóng gió, mắng chửi. Nhưng vì nghĩ đến chồng con nên Chìa lại âm thầm chịu đựng. Điều đáng nói, Chìa cũng chẳng chia sẻ chuyện này với chồng hay bất kỳ ai khác. Những lần bố mẹ chồng chửi bới đã khiến Chìa ôm hận trong lòng. Một ngày nọ, Chìa mua săn 5 gói thuốc chuột giấu dưới bếp. Trong lúc nấu cơm thay bố mẹ chồng, Chìa nghĩ đây là cơ hội để trả thù nên đã lấy thuốc chuột bỏ vào trong nồi canh. Sau khi ăn hết, bố chồng của Chìa không qua khỏi còn mẹ chồng may mắn thoát chết. Cuối cùng, Chìa bị tuyên án tù chung thân. Hay như một vụ việc khác xảy ra tại Bình Thuận, hung thủ gây án là Nguyễn Thị Nga (SN 1983 ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) bị Công an cáo buộc với tội danh Giết người. Nạn nhân không ai khác chính là mẹ chồng của Nga. Sau những mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu không thể giải quyết, Nga đã lén lấy nửa gói thuốc diệt chuột cho vào ca nước để “đầu độc” mẹ chồng.



Nga Đỗ (t/h)