Xuýt xoa trước bộ bàn ghế gỗ `chất chơi`, có 1-0-2 của đại gia Thanh Hóa

Được biết, bộ bàn ghế thuộc quyền sở hữu của một vị đại gia đất Thanh Hóa . Theo tiết lộ, bộ bàn ghế làm hoàn toàn bằng gỗ thạch mun, có niên đại hàng trăm năm tuổi. Chỉ tính riêng tiền trả công cho thợ đã lên đến 3,8 tỷ đồng, giá trị bộ bàn ghế khoảng 27 tỷ đồng, theo chủ nhân bộ bàn ghế tiết lộ.





Tại buổi triển lãm, mọi người đều phải thốt lên ngạc nhiên với các món từ bàn, ghế đơn, đoản, đôn… được chạm khắc tinh xảo, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Chiếc đoản dài cao khoảng 2,3m, đặc biệt toàn bộ tấm tựa phía trước và phía sau được chạm khắc rất ấn tượng. Xung quanh đoản dài là hình chạm khắc rồng, ở giữa chạm khắc bức tranh “Bát tiên quá hải”.









Chiếc bản dài 3m, rộng 2m, được chạm khắc nhiều linh vật như rồng, đại bàng, kèm 4 chiếc ghế đơn, chạm khắc hình tượng những con rồng uốn lượn rất đẹp giữa ghế được điêu khắc một bức tranh điển tích.

Giới chơi đồ gỗ đánh giá đây là bộ bàn ghế có 1-0-2.

Your browser does not support HTML5 video.

Choáng bộ bàn ghế Thạch Mun 27Tỷ làm hết 3Tỷ tiền công có một không hai tại Việt Nam- HÀ NỘI VÀ CUỘC SỐNG





Minh Tú (t/h)