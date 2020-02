Y lệnh Phó Thủ tướng, Công an niêm phong hiệu thuốc đội giá khẩu trang lên 500 nghìn/hộp ở Hà Nội

Hiệu thuốc Thiện Tâm (số 116 ngõ 64 đường Kim Giang) đội giá khẩu trang gấp 10 lần (500 nghìn/hộp 50 chiếc) đã bị Công an niêm phong cửa tiệm chờ xử lý.

Tờ VnExpress .net đưa tin, ngày 1/2, Công an phường Kim Giang (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội ) đã niêm phong hiệu thuốc Thiện Tâm vì có hành vi đội giá khẩu trang y tế. Lãnh đạo Công an phường cho biết, đơn vị đơn hoàn thiện các thủ tục để xử lý chủ hiệu thuốc này theo đúng quy định của Pháp luật

Vnexpress.net còn đưa ra thông tin, tối ngày 31/1, anh Hoàng Hải (trú tại phường Kim Giang) đến hiệu thuốc Thiện Tâm hỏi mua khẩu trang thì được báo giá 10 nghìn đồng/chiếc hoặc 500 nghìn đồng/hộp 50 chiếc. Đó là loại khẩu trang sử dụng một lần mà trước đây anh Hải mua chỉ có giá 35 – 50 nghìn đồng/hộp.

Hiệu thuốc Thiện Tâm bị niêm phong vì đội giá khẩu trang lên 500 nghìn đồng/hộp

Liên quan đến tình trạng đội giá khẩu trang ở nhiều hiệu thuốc trên địa bàn, ngày 1/2, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện chủ quầy thuốc số 466 ở chợ thuốc Hapulico bán 2 hộp khẩu trang kháng khuẩn loại 4 lớp do Việt Nam sản xuất với giá 270 nghìn đồng/hộp 50 chiếc. Vỏ hộp bên ngoài không có giá niêm yết. Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện 90 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc ở quầy thuốc này.

Cùng thời điểm, cơ quan điều tra còn phát hiện 2 người phụ nữ bán rong trước cổng chợ thuốc với khoảng 30 hộp khẩu trang y tế do Việt Nam sản xuất có giá 200 nghìn đồng/hộp 50 chiếc.

Trong vài ngày, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện nhiều cá nhân, cửa hàng “găm” khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, nâng giá bán lên nhiều lần so với ngày thường để trục lợi cá nhân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Đức Đam chỉ đạo xử lý quyết liệt hiệu thuốc đội giá khẩu trang

Trước tình trạng trên, sáng 1/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) chủ trì hội nghị trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh, thành phố và ban, ngành về thực hiện các Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Trong cuộc họp này, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Thay mặt Thủ tướng, tôi chỉ đạo, không được phép tăng giá khẩu trang, phải giữ nguyên giá, yêu cầu rút giấy phép bất kể hiệu thuốc nào tăng giá bán khẩu trang ”.

“Từ giờ phút này trở đi, người dân có bằng chứng, hình ảnh bất kỳ cửa hiệu thuốc tăng giá bán, không cần thanh tra xuống làm việc, Bộ Y tế rút giấy phép ngay lập tức cửa hiệu đó. Đây là vấn đề kỷ cương và đạo đức”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo.

Nga Đỗ (t/h)