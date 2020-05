Yemen: Lực lượng STC nêu điều kiện rút quân khỏi miền Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC) tại Yemen được Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ủng hộ ngày 21/5 tuyên bố, lực lượng này sẽ chỉ từ bỏ một số quyền lực tại miền Nam Yemen nếu nội dung chính trị của Thỏa thuận Riyadh được tôn trọng.





Binh sỹ thuộc lực lượng STC. (Ảnh: Middle East Online) Binh sỹ thuộc lực lượng STC. (Ảnh: Middle East Online)

Thỏa thuận trên, được ký kết hồi tháng 11/2019 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, kêu gọi thành lập một chính phủ chung sau khi các biện pháp an ninh và quân sự được triển khai nhằm tái cơ cấu nhà nước. Tuy nhiên, STC yêu cầu thành lập chính phủ trước khi hoàn thành nội dung an ninh theo thỏa thuận.

STC ngày 19/5 đã cử một phái đoàn tới Saudi Arabia để tham gia đàm phán.

Một quan chức Yemen giấu tên cho hay động thái trên diễn ra sau khi Saudi Arabia bày tỏ sự không hài lòng trước các hành động của STC.

Theo quan chức này, giới chức Riyadh coi các tuyên bố của STC, trong đó có quyết định tự trị, là sự thách thức rõ ràng đối với Saudi Arabia.

Trong khi đó, STC tuyên bố sẵn sàng hủy bỏ quyết định "tự trị" được đưa ra hồi tháng 4/2020 để đổi lấy việc "thay đổi thứ tự nội dung trong Thỏa thuận Riyadh".

Trước đó, STC cáo buộc chính phủ không thực hiện đúng các cam kết nên đã tuyên bố tự trị ở khu vực miền Nam bắt đầu từ nửa đêm 26/4.

Tình hình càng trở nên căng thẳng sau khi STC triển khai lực lượng tới thành phố cảng Aden và tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố này cùng một số địa phương khác, đồng thời kiểm soát cảng biển, sân bay cùng nhiều cơ quan của chính phủ./.

Quang Minh (TTXVN/Vietnam+)