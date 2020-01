Yêu cầu cải chính thông tin: Ăn hoa quả cũng bị phạt nồng độ cồn như uống rượu, bia

Những ngày qua mạng xã hội lan truyền thông tin về ông Hoàng Thế Tùng trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình nói rằng người ăn hoa quả gây lên men, làm tăng nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông cũng sẽ bị xử phạt vi phạm như người uống rượu, bia. Bức ảnh chế lời nói kèm gương mặt của ông Tùng được lan truyền rộng khắp mạng xã hội khiến dư luận vô cùng bất bình. Nhiều người cho rằng chính vị Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông, Bộ Giao thông vận tải, thành viên Ban soạn thảo Nghị định 100 là tác giả của câu nói này.

Bức ảnh chế ông Hoàng Thế Tùng cùng cau nói bị cắt ghép được lan truyền trên mạng xã hội

Trả lời với Báo Dân Trí , ông Tùng cho hay, ông tham gia một buổi phỏng vấn khoảng 20 phút tuyên truyền cho Luật Giao thông đường bộ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Câu nói trên đã được cắt ghép trong ngữ cảnh do ông Tùng phát ngôn đồng thời ghép vào hình ảnh quả vải. Ông Tùng khẳng định thông điệp phát đi bị sai lệch hoàn toàn.

Cũng theo Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông, việc sử dụng hình ảnh của cá nhân ông và phát đi thông tin không đúng bản chất gây ảnh hưởng rất tiêu cực tới danh dự cá nhân ông, gia đình và công việc.



Do vậy, "tôi sẽ xin ý kiến lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và có văn bản chính thức gửi tới đài truyền hình này, yêu cầu họ phải cải chính thông tin", ông Hoàng Thế Tùng nói.

Thực tế chưa từng ghi nhận trường hợp nào ăn hoa quả bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn



Ông cũng khẳng định, trong suốt quá trình xây dựng và ban hành dự thảo Nghị định 100, không có bất cứ nội dung nào, điều khoản nào đề cập tới việc ăn hoa quả sẽ bị xử phạt như người uống rượu, bia khi tham gia giao thông.



Trước lo ngại của người dân về việc ăn một số loại hoa quả như vải, dứa, xoài, chuối... hay một số loại thuốc và siro có thể gây ra nồng độ cồn trong hơi thở tương tự như uống rượu bia, các bác sĩ khẳng định dù một số loại hoa quả có thể gây ra cồn nhưng với lượng rất nhỏ và bay hơi rất nhanh.



BS Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, việc uống các siro có cồn, một số loại hoa quả lên men hay ăn rượu nếp cũng tương tự như hấp thu một lượng rượu nhất định.



Nếu đã lỡ ăn hay uống các thực phẩm này, người dân nên nghỉ ngơi trong vòng 20-30 phút để hơi men bay hơi hết. Một cách khác là súc miệng thật kỹ và nghỉ ngơi 15 phút trước khi tham gia giao thông.



Mặt khác, các chuyên gia khẳng định hệ thống máy đo nồng độ cồn tại Việt Nam hiện nay hoạt động cực nhạy và hiệu quả. Vì vậy, người dân không nên quá hoang mang.



Trả lời báo chí, Trung tá Vũ Mạnh Nam cho biết, từ ngày 1/1/2020 chế tài xử phạt về vi phạm về nồng độ cồn được áp dụng theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Từ trước tới nay chưa từng ghi nhận trường hợp nào ăn hoa quả bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn. Có chăng đó chỉ là lý do được người vi phạm đưa ra để chống đối lực lượng chức năng.



Your browser does not support HTML5 video.

Tài xế Trung Quốc bị thổi phạt vì ăn sầu riêng trước khi lái xe.