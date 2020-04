Yêu cầu khôi phục hoạt động các bến đò ngang lân cận, 'giải cứu' phà Tuần Mây

Liên quan đến thông tin báo chí phản ánh về tình trạng hàng nghìn người dân phải chen chúc tại bến phà Tuần Mây (Phà Mây) thuộc địa phận xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương để đi qua sông Kinh Môn vào khung giờ cao điểm gây ách tắc và ảnh hưởng đến công tác chống dịch COVID-19 , mới đây, đại diện Sở GTVT Hải Dương đã lên tiếng về sự việc.

Tụ tập đông nghịt tại phà Tuần Mây để được qua sông.

Cụ thể, trả lời phóng viên báo Dân Trí, ông Lê Quý Tiệp - Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Hải Dương cho biết, bến phà Tuần Mây ùn tắc cục bộ là do thị xã Kinh Môn đã tạm dừng các bến đò ngang lân cận để hạn chế việc đi lại của người dân, ngăn ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19).

Theo ông Tiệp, các bến đò ngang thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện, còn riêng Phà Mây thì do Sở GTVT Hải Dương quản lý. Trước đó, thị xã Kinh Môn có ý kiến xin tạm dừng hoạt động bến Phà Mây nhưng Sở không đồng ý.

"Sở cũng có văn bản hướng dẫn thị xã Kinh Môn là không nên dừng hoạt động các bến đò ngang, mà chỉ nên khống chế lượng người và phương tiện trên mỗi chuyến đò, nhưng họ không thực hiện mà cho dừng hẳn mới dẫn đến ùn tắc ở Phà Mây như vậy" - ông Tiệp giải thích lý do lượng người và phương tiện dồn sang bến phà Tuần Mây lại đông đúc như vậy.

Giám đốc Sở GTVT Hải Dương cũng thông tin thêm những người có nhu cầu đi qua Phà Mây chủ yếu là công nhân của các khu công nghiệp gần đó (thuộc diện được đi làm trong thời gian cách ly xã hội ). Việc ùn ứ cục bộ chỉ diễn ra vào thời điểm đầu giờ sáng và cuối giờ chiều hàng ngày.

Hiện Sở GTVT đã có văn bản báo cáo lên UBND tỉnh Hải Dương, trong ngày 7/4 thị xã Kinh Môn phải khôi phục lại một số bến đò ngang lân cận bến phà Tuần Mây để "giải cứu" bến phà, phục vụ việc đi lại chính đáng của nhân dân.

Kiều Đỗ (t/h)