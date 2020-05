“Yêu râu xanh” sàm sỡ bé gái trong nhà vệ sinh bị bắt khi quay lại nhặt dép

Theo tin từ Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên ), gần trưa ngày 14/5/2020, Lê Văn Anh (SN 1989, trú tại xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) đi xe máy đến một căn nhà ở một phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chơi. Tại đây, Anh phát hiện bé gái của gia đình đi mua bánh cuốn về ăn nên nảy sinh ý đồ xấu.

Sau một hồi suy nghĩ, Lê Văn Anh cất xe máy đi rồi quay lại nhà cháu bé. Sau vài câu thám thính biết bố mẹ cháu bé đi làm chưa về, Lê Văn Anh xin vào nhà đi vệ sinh.

Khi cháu bé tiến lại gần, Lê Văn Anh kéo vào bên trong nhà vệ sinh sàm sỡ. Bị kéo vài nhà vệ sinh và sàm sỡ, cô gái sợ hãi hét toáng lên rồi dùng hết sức bình sinh để chống cự và bỏ chạy.

Thấy cháu bé bỏ chạy, Lê Văn Anh cũng bỏ ra ngoài nhưng chợt phát hiện mình quên đôi dép ở trong nhà nên đã quay lại lấy. Khi nhìn thấy đối tượng, cháu bé lại tiếp tục la hét, cầm dao đe dọa, kêu cứu.

Một số người đi đường qua nghe thấy đã dừng xe lại vào nhà kiểm tra, khống chế đối tượng Lê Văn Anh và bàn giao cho Công an TP Thái Nguyên tiếp tục xử lý theo quy định của Pháp luật

Liên quan đến hành vi sàm sỡ trẻ em, ngày 20/5, Công an TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Đình Luận (SN 1987, trú phường Nam Lý, TP Đồng Hới), khởi tố vụ bị can, khơi tố hình sự vụ án dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Luận được xác định là kẻ đã nhảu vào tường vào khuôn viên trường Tiểu học Đồng Phú (TP Đồng Hơi) rồi dâm ô 1 học sinh lớp 5.

